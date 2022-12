Luis de la Fuente es el nuevo técnico de la selección de España, anunció este jueves la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). “La RFEF eligió a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto”, confirmó la RFEF en un comunicado. El DT del selección Sub 21 reemplaza en el cargo a Luis Enrique, quien finalizó el ciclo después del Mundial Qatar 2022.

Lea más: Mundial Qatar 2022: Luis Enrique dejó la selección de España

De la Fuente llegó a la Sub 21 española en 2018 luego de entrenar a las categorías Sub 19 y Sub 18. El estratega proclamó a la “Rojita” campeona de Europa en 2019 al superar 2-1 a Alemania y logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, donde cayó 2-1 contra Brasil. El DT será ratificado en una junta directiva de la RFEF el próximo lunes.

“El nuevo seleccionador debutará en marzo en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024 de Alemania y dirigirá sus dos primeros partidos contra Noruega (25 de marzo) y Escocia (28 de marzo)”, explicó la RFEF. Además de los títulos mencionados, fue campeón de Europa con la Sub 18 y medalla de oro de los Juegos Mediterráneos con la misma categoría.

Lea más: Cristiano amenazó abandonar el Mundial Qatar 2022 si era suplente