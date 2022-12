Argentina no falló en los penales y pasó a semifinales

Próxima cita: el martes contra la Croacia de Luka Modric, que sorprendió en la tanda de penales (4-2 tras empate 1-1) a Brasil, frustrando así la posibilidad de un ‘Superclásico’ sudamericano en semifinales.

En la tanda decisiva, ‘Dibu’ Martínez atajó los dos primeros tiros neerlandeses, los de Virgil Van Dijk y Steven Berghuis. En los tiradores argentinos solo erró Enzo Fernández y Lautaro Martínez firmó el lanzamiento que enviaba a la Scaloneta rumbo a ‘semis’.

Sufrido empate 2-2

Antes, el defensor Nahuel Molina (35) , con su primer gol con la Albiceleste, y Leo Messi (72 de penal) adelantaron a su equipo, pero Wout Weghorst con un doblete (83, 90+11) forzó la prórroga.

Países Bajos llegaba a este partido con ganas de revancha por la semifinal mundialista perdida precisamente por penales ante Argentina en Brasil-2014, pero el equipo de Louis Van Gaal vuelve a ver cortado su camino por la Albiceleste, que ocho años después regresará a la penúltima ronda de un torneo que ganó por primera vez en 1978, superando precisamente a los neerlandeses en la final, y que no conquista desde 1986 con Diego Maradona.

Messi, contra el árbitro

Messi se mostró muy crítico con el arbitraje del español Antonio Mateu Lahoz en los cuartos de final contra Países Bajos.

“Cuando llegó el empate sentí mucha bronca, no era para que termine así. No quiero hablar del árbitro, porque enseguida te amonestan o te sancionan, pero creo que la gente vio lo que fue. La FIFA tiene que revisar eso, no puede poner un árbitro así para un partido de esta trascendencia, que no está a la altura”.

“Sufrimos demasiado injustamente. Nos merecíamos pasar. Quizá no hicimos un gran partido, después el árbitro lo mandó a la prórroga. Siempre nos jugaba en contra. En la última jugada (la del empate) no era ‘foul’. Van Gaal vende que juega bien al fútbol y nos metían pelotazos” , criticó al rival.

No era para ir al alargue

Messi declaró que tal como jugó la Albiceleste, clara dominadora del partido (llegó a ganar por 2-0) y con las mejores ocasiones de gol, “no era para ir al alargue y menos a los penales”.

“Tuvimos que sufrir, pero pasamos y es algo lindo, impresionante” , añadió.