Miguel Almirón vs. Julio Enciso: el ex Cerro Porteño arranca de titular; el ex Libertad parte entre los suplentes

Newcastle y Brighton tienen definidos sus respectivos equipos para regularizar la jornada 25 de la Premier League. En el cruce de paraguayos, el séptimo en la historia del certamen inglés, Miguel Almirón es titular, mientras que Julio Enciso, suplente.