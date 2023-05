Miguel Almirón vs. Julio Enciso: la secuencia del cruce que acabó con un abrazo y unas disculpas

El séptimo cruce de paraguayos en la historia de la Premier League será el más recordado de todos: en pleno Newcastle-Brighton, que pelean por puestos europeos, Miguel Almirón y Julio Enciso tuvieron un episodio caliente y por poco no terminan a las manos: el ex Libertad cometió una falta y lanzó un manotazo contra el ex Cerro Porteño, que reaccionó y....

El cruce entre Miguel Almirón y Julio Enciso

Almirón explotó contra Enciso e inició un tenso momento que derivó en insultos y empujones entre ambos hasta que llegaron otros futbolistas y el árbitro para separar y calmar. A pesar del cruce, ninguno fue amonestado y el partido continuó con ambos en cancha: es más, poco después, el mediapunta inició una extraordinaria acción y asistió para el tercero de las Urracas.

La asistencia de Miguel Almirón para el 3-1

Almirón había iniciado de titular y fue cambiado a los 94 minutos, mientras que Enciso comenzó entre los suplentes y entró a los 56′. Al término, ya con las revoluciones apagadas, los compañeros de la selección paraguaya charlaron en el campo y entre explicaciones y pedido de disculpas, cerraron el momento con un abrazo y el intercambio de camisetas.

La charla y el abrazo entre Almirón y Enciso

Ya en frío, Enciso realizó dos publicaciones en Instagram, en las que aclaró que todo “queda en la cancha”. “Viendo las cosas que me tiran…primero que todo, las cosas que pasan en la cancha, queda en la cancha. Yo nunca voy a querer pelearme con nadie y menos con Miguel, sabiendo todo lo que me conoce como soy y el respeto que le tengo a Miguel”, comenzó.

El pedido de disculpas de Julio Enciso

“Igual le pedí disculpas, nos disculpamos y estamos bien. Miguel es un ídolo mío, lo quiero mucho, trabajamos muy duro los dos para dejar en alto nuestro país. Hoy ganó él y le deseo siempre lo mejor. Gracias por los consejos y por la charla que tuvimos después del partido. Se aprende mucho de ti, bendiciones siempre ídolo. Gracias siempre hermano y perdón de nuevo”, cerró.