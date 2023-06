Víctor Hugo Mareco y la charla con De Zerbi sobre Enciso: “me dijo que tiene un futuro inmenso”

Víctor Hugo Mareco, quien en su momento compartió el vestuario del Brescia de Italia con figuras como Pep Guardiola, Roberto Baggio y Roberto De Zerbi, habló este jueves con el Cardinal Deportivo.

El ex futbolista contó que ayer habló con el actual entrenador Brighton, De Zerbi, luego de que Julio Enciso mencionara en una nota que el italiano utilizó de ejemplo a Mareco para motivarlo, en lo que tiene que ver con el carácter de un futbolista paraguayo.

“Compartimos vestuario en el Brescia. Ayer estábamos hablando, le agradecí que se haya acordado de mí. Somos muy amigos, jugamos dos años juntos, él es de la ciudad”.

“La entrega que damos los paraguayos antes, no digo que ahora no, pero era diferente. Dejamos todo en la cancha, si jugamos con fiebre jugamos fiebre. De esas cosas ellos no se olvidan”, expresó.

Guardiola y De Zerbi, una misma pasión

“Él ya era entrenador dentro de la cancha. Tenía un pasión superior a los demás por el fútbol. A veces le teníamos más miedo a él, que al técnico”, detalló sobre Pep Guardiola.

“Se notaba la idea que tenía él, de cómo comportarse en un vestuario, de como tratar a los jugadores. No está muy lejos de lo de Guardiola, se destaca en el trato de los jugadores”, comentó acerca De Zerbi.

“Me comentó ayer como le trata y le lleva a Enciso. En eso es complicado, tiene 18 años y va a querer jugar siempre. Me dijo que es un buenísimo jugador, que tiene un futuro inmenso y que tuvo la oportunidad de conocer a la familia. Eso no es fácil, no todos los técnicos lo hacen”, añadió Víctor Hugo.

El ex defensor también comentó que actualmente es entrenador y que está a la espera de alguna oportunidad. “Estamos con Jorge Martin Nuñez esperando una oportunidad. Hay pocas oportunidad para nosotros, estamos esperando una oportunidad de mostrar nuestro trabajo”, aseveró.