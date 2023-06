Miguel Almirón: “mi mejor temporada”, la Champions y la renovación con Newcastle

Miguel Almirón realizó en este 2022-2023 su mejor temporada en la Premier League de Inglaterra. El paraguayo marcó 11 goles, fue el segundo máximo artillero del Newcastle y clasificó a la Champions League, certamen que disputará por primera vez. Además, al finalizar el curso estuvo nominado a “Gol de la temporada”, premio que finalmente conquistó Julio Enciso.

Después de unos días de vacaciones, Almirón llegó al país este sábado y al salir de la zona de desembarque del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, conversó con ABC TV. El mediapunta de 29 años repasó la campaña que realizó con las Urracas y destacó: “Estoy muy feliz por la temporada que hice y que hizo el equipo”, resaltando el pase a la Liga de Campeones.

Miguel Almirón y la clasificación a la Champions League

“Era un objetivo que el club y, personalmente también estaba buscando. Era un sueño mío jugar la Champions. Estoy muy feliz por la temporada que hice y que hizo el equipo. Ahora tratar de disfrutar y mejorar un poco más”, expresó el futbolista, que desde el lunes trabajará con la selección paraguaya para el amistoso Fecha FIFA contra Nicaragua el domingo 18 de junio.

“En Newcastle fue mi mejor temporada. La verdad que con todo lo que pasó con el club, con la venida de varios jugadores, potenciaron el equipo y me ayudaron mucho en mi juego. El entrenador también me ayudó mucho y esa confianza fue muy importante para mí con el fin de poder rendir bien”, agregó el ex Cerro Porteño, que jugó 34 de los 39 cotejos del certamen inglés.

Miguel Almirón y la renovación con el Newcastle

Además y también a causa del buen momento, Almirón renovó contrato por tres años y medio. “La Premier me gusta mucho y gracias a Dios pude renovar mi contrato con Newcastle. Mi familia, yo y los fans estamos contentos. Mi familia está adaptada a lo que es Inglaterra. Me gusta mucho Newcastle, el club, y más ahora por el momento que estamos pasando”, finalizó.