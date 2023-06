Messi se baja del Mundial 2026

“No creo que llegue al próximo Mundial”, afirmó Messi, al reiterar sus sensaciones respecto de la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo en la que organizarán en 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

Lea más: Con Messi en Inter Miami se hablará de Leagues Cup en el mundo, dice Liga MX

Una declaración que generó revuelo en los medios de prensa argentinos, algunos de los cuales relativizaron el anuncio.

“Lo dije algunas veces y creo que no. Este (el de Qatar) fue mi último Mundial”, explicó Messi en diálogo con el diario deportivo chino “Titan Sports”, en la previa del amistoso que la selección campeona del mundo jugará en Pekín mañana frente a Australia.

“En principio, no creo que llegue al próximo Mundial”, reiteró el astro que cumplirá 36 años dentro de 10 días.

Messi no descartó, en cambio, defender en Estados Unidos el título de la Copa América conquistado en Brasil en 2021.

Su reciente acuerdo con Inter de Miami de la MLS, tras desvincularse del París SG, también dio lugar a especulaciones sobre el atractivo que su presencia genera no sólo en esa Liga, sino en la Copa América de 2024 y en la del Mundo, dos años después.

“Iré viendo cómo se dan las cosas, pero no he cambiado de opinión. Me gustaría estar, pero como espectador, no como jugador”, explicó Messi, quien al anunciar su acuerdo con Inter de Miami destacó que optó por jugar en la MLS para pasar más tiempo con su familia.

* Messi disputó cinco Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022), batió récord de presencias con 26 partidos en Copas del Mundo, en las que celebró 13 goles. (Fuente: ANSA).