Adam Bareiro al elogio de Luis Suárez: “No me imaginaba nunca”

Adam Bareiro marcó el tanto del triunfo de San Lorenzo de Almagro sobre Sao Paulo. El gol y la victoria fueron celebrados por todos los hinchas del Cuervo y sorpresivamente, por el uruguayo Luis Suárez. El ex Barcelona, actualmente en Gremio de Porto Alegre, eligió al paraguayo en una publicación en Twitter: “Qué golazo de @SanLorenzo y qué jugador @AdamBareiro09″.

Bareiro, quien llegó a los 6 anotaciones y es uno de los goleadores de la presente edición del torneo, respondió a Suárez en la red social como también, en un vídeo publicado por el club argentino. “Hola Lucho, qué tal. Te saluda Bareiro. Solamente agradecerte por el mensaje que me mandaste, la verdad que me pusiste muy contento. Es algo que no me imaginaba nunca”, expresó.

El gol de Adam Bareiro al Sao Paulo

“Sos uno de mis ídolos y sos un excelente profesional que ganó todo en esta profesión que amamos. Un orgullo muy grande y una felicidad inmensa el mensaje que me mandaste. Te esperamos acá por el Bidegain para que vengas a disfrutar algún partido de fútbol o, por qué no, vestir la casaca del Ciclón. Abrazo”, finalizó Adam, invitando a Suárez a vestir la casaca azulgrana.

La respuesta de Bareiro a Luis Suárez