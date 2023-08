Diego Gómez y la chance del primer título con el Inter Miami

Diego Gómez tiene la oportunidad de conquistar este sábado el primer título con el Inter Miami de la Major League Soccer. El paraguayo, que arrancaría en el banco de suplentes, disputa la final de la Leagues Cup, el certamen internacional que enfrentó a estadounidenses y mexicanos. En la definición del torneo, el equipo del ex Libertad enfrenta al Nashville SC.

¿Hora y dónde ver Inter Miami vs. Nashville SC?

Diego Gómez y el Inter Miami, con Lionel Messi desde el vamos, mide al Nashville SC en el estadio Geodis Park de la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee. El partido comienza a las 21:00, hora de Paraguay, y los aficionados pueden observar exclusivamente en la MLS Season Pass, en Apple TV (las suscripciones tienen un valor de U$S 7,99 mensuales).

Gómez, por la tercera consagración de su carrera

Diego Gómez, quien fue transferido este año a la franquicia americana, suma 139 minutos en 4 partidos disputados de la Leagues Cup (3-1 vs. Orlando City, 4-4 vs. Dallas, 4-0 vs. Charlotte y 4-1 vs. Philadelphia Union). El mediocampista de 20 años busca el tercer trofeo de la carrera después de ganar con Libertad el torneo Apertura 2022 y el torneo Apertura 2023.