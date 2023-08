Al Ittihad mejoró la oferta por Gustavo Gómez a US$ 30.000.000

Gustavo Gómez vuelve a estar en el radar de un equipo de la Saudí Pro League. Esta vez, es el Al-Ittihad de Karim Benzema y N’Golo Kanté, uno de los dos punteros que tiene el campeonato. El club había enviado al Palmeiras una primera propuesta que rondaba los US$ 20.000.000. Después del rechazo, los árabes insistieron y mejor la misma a US$ 30.000.000.

Lea más: El Al-Ittihad de Karim Benzema va a la carga por Gustavo Gómez

Pero además del monto por el pase del ex Libertad, el vigente campeón de la Supercopa de Arabia Saudita, presentó un millonario contrato a Gómez, quien firmaría por tres temporadas a cambio de unos US$ 9.000.000 por año, reveló el domingo, el periodista de ABC, Federico Arias. A pesar del nuevo monto, la directiva del Verdão continúa diciendo que no.

“Palmeiras no negociará con el deportista Gustavo Gómez. Estamos enfocados en Libertadores y Brasileirão. Este asunto está cerrado. Firmo la venta de deportistas y les aseguro que Gustavo Gómez no será vendido”, expresó a Globoesporte, la presidenta del Albiverde, Leila Pereira, quien agregó que si desean al zaguero, deben pagar la cláusula de rescisión.

La cláusula de Gustavo Gómez es US$ 50.000.000

“Si el directivo del deportista está interesado en que el deportista abandone el Palmeiras, deberá depositar el importe de la multa por rescisión”, aseguró Pereira. Desde la renovación de Gómez, quien tiene vínculo hasta el 2026 con al entidad paulista, dueña del 100% de los derechos del también capitán de la selección paraguaya, la cláusula es de US$ 50.000.000.