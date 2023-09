Diego Gómez vs. Iván Franco: la final paraguaya por la U.S. Open Cup

En una jornada cargada de fútbol local e internacional hay duelo paraguayo por un título: la Copa de Estados Unidos enfrenta este miércoles a Diego Gómez y a Iván Franco. Los ex compañeros en Libertad disputan la final del certamen con el Inter Miami y el Houston Dynamo, respectivamente. El choque, en el DRV PNK Stadium, en Miami, empieza a las 20:30.

Tanto Gómez como Franco están a disposición de sus respectivos entrenadores para el choque, que otorga un boleto a la Liga de Campeones de la Concacaf y un premio económico que todavía no fue confirmado por la US Soccer. En la edición pasada, el Orlando City, ganador de la competencia, de 109 años de antigüedad, recibió tan solo US$ 300.000, según reporta la CNN.

Gómez, por el segundo título; Franco, por el primero

Gómez, quien estuvo ausente en los últimos cotejos del Inter a causa de una lesión muscular, busca levantar el segundo trofeo desde la llegada a Estados Unidos. En agosto, junto a Lionel Messi y compañía, el mediocampista levantó la Leagues Cup. Por su lado, Franco quiere festejar una consagración en la primera temporada en el país americano.

La formación del Inter Miami vs. Houston Dynamo, en la U.S. Open Cup

Drake Callender; Noah Allen, Tomás Avilés, Serhiy Kryvtsov, DeAndre Yedlin; Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Lionel Messi o Leonardo Campana, Josef Martínez y Robert Taylor.

DT: Gerardo Martino.

La formación del Houston Dynamo vs. Inter Miami, en la U.S. Open Cup

Steve Clark; Franco Escobar, Teenage Hadebe, Micael dos Santos Silva, Griffin Dorsey; Héctor Herrera, Caicedo Mosquera; Nelson Quiñones, Arthur y Adalberto Carrasquilla; Corey Baird.

DT: Ben Olsen.