Copa de África: Camerún sobrevive y Argelia queda eliminada

Senegal culminó la fase de grupos de la Copa África con pleno de puntos tras ganar 2-0 a Guinea y estará en los octavos de final junto a Camerún, rescatado por el VAR en el tiempo añadido para sumar una victoria clave ante Gambia (2-3) que acabó con su agonía.

Lea más: Argelia se apunta una nueva decepción

Senegal continúo con su plácido viaje por la competición. Añadió en su casillero una nueva victoria tras las que consiguió en su estreno ante Gambia (3-0) y en su segundo compromiso frente a Camerún (3-1).

Pese a la derrota, Guinea también se asegura un lugar en octavos como uno de los cuatro mejores terceros.

En Bouaké (Costa de Marfil), Camerún sufrió muchísimo para superar la fase de grupos. Rozó el desastre y sólo el VAR lo evitó.

Ganó 2-3 a Gambia, pero se llevó un susto tremendo con un tanto de Muhammed Sanneh en el minuto 93 que habría dejado al equipo de Rigobert Song con sólo dos puntos y con pie y medio fuera de la competición. Sin embargo, las cámaras mostraron una mano previa de Sanneh que invalidaba el tanto de Gambia.

-GRUPO C:

* Gambia 2-Camerún 3. Goles: 56′ Karl Toko Ekambi, 87′ James Gómez, en contra, y 90+1′ Christopher Wooh (C); 72′ Ablie Jallow, 85′ Ebrima Colley (G). Ast: 24.172.

* Guinea 0-Senegal 2. Goles: 61′ Abdoulaye Seck, 90′ Ibrahim Ndiaye (S).

Posiciones: Senegal 9 (c), Camerún 4 (c), Guinea 4 (c), Gambia 0.

-GRUPO D:

* Angola 2-Burkina Faso 0. Goles: 36′ Agostinho Cristovao Mabululu, 90+2′ Zini (A).

* Mauritania 1-Argelia 0. Gol: 37′ Yali Dellahi (M).

Posiciones: Angola 7 (c), Burkina Faso 4 (c), Mauritania 3, Argelia 2.

Partidos para hoy:

* Grupo E (última fecha): 14:00 Namibia - Malí; Sudáfrica - Túnez.

Posiciones: Malí 4, Sudáfrica 3, Namibia 3, Túnez 1.

* Grupo F (última fecha): 17:00 Tanzania-Congo; Zambia-Marruecos.

Posiciones: Marruecos 4, RD Congo 2, Zambia 2, Tanzania 1.