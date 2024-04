Vasco pidió disculpas por las declaraciones de Ramón Díaz

El Vasco da Gama de Robert Rojas también pidió disculpas por las declaraciones sexistas de Ramón Díaz contra la arbitra Daiane Muniz. Después de la caída 2-1 ante RB Bragantino por la segunda fecha de la Serie A, el entrenador argentino criticó al arbitraje de ese juego como al del anterior, que fue victoria 2-1 del Almirante sobre Gremio de Porto Alegre.

“En el último partido, en casa, una señora, una mujer, interpretó de otra manera un penal. El fútbol es diferente. Principalmente que el VAR lo decide una mujer. Creo que es complicado, porque el fútbol es muy dinámico, con mucha presión y con decisiones muy rápidas”, señaló Díaz el miércoles, recordando una jugada del domingo, en la que Muniz no marcó supuestamente un penal.

“Vasco lamenta las declaraciones de Ramón Díaz”

Después del pedido de disculpas del DT, el club envió un mensaje en las redes sociales. “El Vasco da Gama lamenta las declaraciones del técnico Ramón Díaz y reafirma su compromiso de reforzar las medidas y directrices educativas necesarias de acuerdo con sus determinaciones, valores y principios. Pedimos disculpas, al igual que nuestro técnico”, escribió la entidad de Río de Janeiro.

Ramón Díaz: “Si entendieron mal les pido disculpas”

Media hora después de la conferencia y poco antes de abandonar el estadio Nabi Abi Chedid, el ex técnico de Libertad aclaró sus propios dichos antes los medios: “Si entendieron mal les pido disculpas, pero esa no es mi intención. Me pareció que lo que quería decir es que una sola persona no puede tomar una decisión tan importante como la participación del VAR en el fútbol”.

