Sudamericana: Corinthians-Racing, por el pase directo a octavos

Los brasileños, con 10 puntos, se ubican en la segunda posición del Grupo F liderado por los uruguayos con 11 enteros. Argentino Juniors, con seis unidades, y Nacional de Paraguay, con tan solo un punto, ya están eliminados.

Una simple victoria le dará el liderato y el pase directo a octavos de final al Corinthians, que, en caso de empatar y quedar segundo en la clasificación, tendrá que disputar la repesca para intentar seguir vivo en la Sudamericana.

-Programa de partidos para hoy:

* Grupo F: 18:00 Corinthians vs. Racing (Uru): 18:00 Argentinos Juniors vs. Nacional (Par) (Tigo, ESPN5). Posiciones: Racing 11, Corinthians 10, Argentinos 6, Nacional 1.

* Grupo C: 20:30 Internacional vs. Belgrano (ESPN3); 20:30 Delfín vs. Real Tomayapo. Posiciones: Belgrano 9, Delfín 5, Inter 5, Tomayapo 1. Nota: Inter tiene dos partidos pendientes, ante Delfín y Tomayapo, que se regularizarán el 4 y el 8 de junio

* Grupo H: 20:30 Coquimbo Unido vs. RB Bragantino; 20:30 Racing Club vs. Sportivo Luqueño (Tigo, ESPN5). Posiciones: Racing 12, Bragantino 12, Coquimbo 4, Luqueño 1.

¿Diego Gómez, al West Ham?

Diego Gómez, actualmente en el Inter Miami, está en la mira del West Ham United de la Premier League inglesa. Según informes de la prensa de Estados Unidos, ya hay conversaciones entre directivos de ambos clubes y la transferencia podría concretarse en los próximos días. El mediocampista paraguayo de 21 años se recupera actualmente de una lesión, sufrida el pasado 24 de abril jugando con su equipo en la MLS, donde registra 2 goles y 2 asistencias en 9 partidos este año. El West Ham, que finalizó 9° en la última Premier, tiene como nuevo DT al español Julen Lopetegui, quien reemplazó al escocés David Moyes.

‘Pipo’ Lezcano, gol y finalista

El paraguayo Héctor “Pipo” Lezcano marcó un gol para el Carabobo, que perdió 2-1 ante Portuguesa en partido de mero cumplimiento por la última fecha del Cuadrangular semifinal del torneo Apertura del fútbol venezolano. El equipo de Carabobo ya tenía asegurada la clasificación para la final, que disputará ante el Metropolitanos de los paraguayos Walter Araújo y Francisco Bareiro. La definición del título será el domingo 2 de junio (17:00) en el estadio Misael Delgado de la ciudad de Valencia.

Doblete de CR7 y otro récord

Cristiano Ronaldo marcó dos goles para el Al Nassr, que le ganó 4-2 al Al Ittihad por la 34ª y última fecha de la Liga Saudí 2023/24, donde el astro portugués finalizó como máximo artillero del campeonato. Con 35 dianas, CR7 estableció un nuevo récord, el de mayor número de goles en una única temporada en la Liga Saudí. Superó los 34 goles que marcó el marroquí Abderrazak Hamdallah con Al Ittihad en la temporada 2018/2019.

El equipo de Cristiano acabó en 2° lugar en la Liga por detrás del campeón Al Hilal, con el que disputará la final de Copa el próximo viernes (14:00).

Bochum logra la permanencia

El Bochum continuará, por cuarta temporada consecutiva, en la Bundesliga tras salvar la categoría al imponerse ayer por 3-0 en el partido y 5-6 en la tanda de penales a un Fortuna Düsseldorf que no supo defender los tres goles de ventaja (0-3) que logró en la ida de la eliminatoria de ascenso/descenso. Consiguieron el ascenso Sankt-Pauli y Kiel. Descendieron Colonia y Darmstadt.