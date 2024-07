Cruzeiro anunció que Fabrizio Peralta no disputará los Juegos Olímpicos

Alerta Paraguay: Fabrizio Peralta no disputará los Juegos Olímpicos París 2024. El Cruzeiro comunicó este miércoles que el ex Cerro Porteño no será cedido a la selección paraguaya Sub 23 por “déficits de fuerza y desequilibrio muscular”. El campeón del Preolímpico Venezuela 2024 es otra baja que sufre el entrenador Carlos Jara Saguier.

Lea más: San Lorenzo venció a Peñarol con un gol de Iván Leguizamón

“Cruzeiro informa que, durante los exámenes y pruebas físicas del volante Fabrizio Peralta, realizados para establecer el vínculo definitivo del deportista con el club, se identificaron déficits de fuerza y desequilibrio muscular”, anunció el club en las redes sociales. Peralta, quien había estado al servicio de la Absoluta en la Copa América 2024, viajó a Belo Horizonte el sábado.

Fabrizio Peralta, fuera de los Juegos Olímpicos

“Por lo tanto, Peralta no estará disponible para la Selección de Paraguay para competir en los Juegos Olímpicos de Francia y, en las próximas semanas, realizará trabajos específicos en el Departamento”, confirmó el Celeste, que adquirió el sesenta por ciento del pase del canterano azulgrana a cambio de US$ 3.000.000. En consecuencia, Jara Saguier deberá buscar reemplazante.

El comunicado de Cruzeiro sobre Fabrizio Peralta