Marcelo Bielsa y la eliminación: “Yo me hago el responsable”

Marcelo Bielsa asumió la responsabilidad de la derrota y eliminación de Uruguay de la Copa América 2024. La Celeste perdió 1-0 ante Colombia (gol de Jefferson Lerma) a pesar de haber jugado todo el segundo tiempo de las semifinales con un hombre más por la expulsión de Daniel Muñoz. “Yo me hago especialmente responsable”, expresó el entrenador argentino.

“Uruguay estaba claramente en condiciones de ganar este partido si uno evalúa los futbolistas que posee cada plantel y a mí me toca administrar el equipo que desde mi punto de vista era superior desde las individualidades (…) Yo me hago especialmente responsable por no haber conseguido, teniendo jugadores aptos para hacerlo, establecer una ventaja”, explicó el seleccionador.

Marcelo Bielsa lamentó la expulsión de Daniel Muñoz

“Los momentos en los que pudimos desnivelar el partido no lo conseguimos en el primer tiempo y en el segundo tiempo, con un hombre más, el partido se desnaturalizó, porque fue un partido con infinidad de interrupciones”, mencionó Bielsa, quien lamentó la roja del lateral derecho cafetero ya que modificó las condiciones del encuentro a favor de Colombia.

“Yo hubiera preferido que no se produjera la expulsión del jugador colombiano. Cuando Colombia se queda con un hombre menos, la forma en la que tuvo que jugar Colombia para sostener eso… para nosotros fue una dificultad superior a cuando estábamos once contra once”, explicó Marcelo Bielsa en la conferencia posterior al choque en el Bank of América Stadium.

Marcelo Bielsa y el gol de pelota parada de Colombia

“Los goles de pelota detenida se conjugan en la eficacia del lanzador, el juego aéreo del que convierte y la oposición que nosotros planteamos. Obviamente no es una sorpresa los destinatarios, los cabeceadores, y Colombia tiene buenos cabeceadores (...) Nosotros al perder a (Rodrigo) Bentancur (lesión), que era una de las oposiciones que completaban nuestra fortaleza”, contó.

