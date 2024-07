Marcelo Bielsa explotó: destrozó a la Conmebol, defendió a los jugadores por la pelea y “Estados Unidos creó FIFAgate”

Marcelo Bielsa explotó en conferencia en la víspera del partido por el Tercer Puesto entre Uruguay y Canadá (sábado, 20:00) en la Copa América 2024. El entrenador argentino rechazó la posibilidad de sanciones que podrían recibir once jugadores charrúas después de subir a las gradas del Bank of América Stadium a pelear con los aficionados de Colombia al finalizar las semifinales.

“Estados Unidos, cuando sintió que sus intereses estaban siendo atacados, creó el FIFAgate, con el FBI, hicieron lo que hicieron, pero era por sus intereses. Acá (en la Copa América) no pasó nada, acá no pasó nada: las canchas, esto fue una fiesta extraordinaria, estadios llenos, una competitividad, arbitraje, no hay nada de qué quejarse”, ironizó Bielsa contra la organización.

“En un país que fue capaz del FIFAgate, ahora resulta que hay que echarles la culpa a los jugadores”, mencionó Bielsa por el expediente disciplinario que abrió la Conmebol contra los que participaron y protagonizaron los incidentes con los hinchas cafeteros. En caso de suspensiones, a jugadores como Darwin Núñez, José María Giménez, entre otros, las mismas serán aplicadas en Eliminatorias.

Marcelo Bielsa defendió a los jugadores de Uruguay

“Los jugadores reaccionaron como lo hubiera hecho cualquier ser humano(…). Si usted ve que hay un proceso para que eso que sucedió no suceda, si usted ve que hay un proceso para que se atenúe, es decir, una puerta de escape, y las dos cosas no suceden y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé, a su esposa, a su hermana, ¿qué hacen?”, cerró Bielsa.

