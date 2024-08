Copa Sudamericana 2024: El fixture de los cuartos de final

La Copa Sudamericana 2024 tiene el fixture confirmado de los cuartos de final. La Confederación Sudamericana de Fútbol publicó hoy el calendario de partidos de la serie de los 8 mejores, que tiene al campeón del fútbol paraguayo: Libertad vs. Cruzeiro, Fortaleza vs. Corinthians, Lanús vs. DIM y Athletico Paranaense vs. Racing. Los encuentros serán en setiembre.

El Gumarelo de Daniel Garnero, que eliminó a Sportivo Ameliano en los octavos de final, arrancar en condición de local y definirá de visitante. Además de los compatriotas en el plantel del Repollero, la llave tiene a Ángel Romero con el Timão; a Juan José Cáceres con el Granate; a Fabrizio Peralta en el Celeste y a Mateo Gamarra en el Furacão.

Copa Sudamericana 2024: El fixture de cuartos de final

Fortaleza vs. Corinthians

Ida: 17/09, en el Castelão, a las 20:30, hora de Paraguay

Vuelta: 24/09, en el Neo Química Arena, a las 20:30, hora de Paraguay

Lanús vs. DIM

Ida: 18/09, en el Ciudad de Lanús, a las 20:30, hora de Paraguay

Vuelta: 25/09, en el Atanasio Girardot, a las 20:30, hora de Paraguay

Libertad vs. Cruzeiro

Ida:19/09, en el Defensores del Chaco, a las 20:30, hora de Paraguay

Vuelta: 26/09, en el Mineirão, a las 20:30, hora de Paraguay

Athletico Paranaense vs. Racing

Ida: 19/09, en el Arena da Baixada, a las 20:30, hora de Paraguay

Vuelta: 26/09, en el Cilindro, a las 20:30, hora de Paraguay