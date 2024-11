Adam Bareiro desmintió los rumores de una salida de River

Adam Bareiro salió al cruzar los rumores de una supuesta salida de River Plate por decisión propia. Medios y periodistas argentinos habían anunciado que el delantero pidió abandonar el club por la falta de minutos. El futbolista paraguayo publicó hoy un comunicado en Instagram y señaló que “no sé de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad”.

Lea más: Óscar Romero y la final de la Copa Libertadores: “Un sueño”

“Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de que ‘me quiero ir volando a River’ es totalmente falso. No sé de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad”, escribió el ex-San Lorenzo de Almagro, que fue adquirido por el Millonario, entonces dirigido por Martín Demichelis, en el mercado de pases de julio.

“Comprometido al 100% con el club”

“Estoy comprometido al 100% con el club, con mis compañeros y con ustedes, que siempre están ahí alentando. Para mí, defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de lo que River y gente merecen”, puntualizó Bareiro, quien registra 15 partidos y ningún gol entre la Liga Profesional de Argentina y la Copa Libertadores 2024.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Les agradezco a los hinchas por el apoyo de siempre. No se dejen llevar por rumores sin sentido. Si algún día hay algo importante que comunicar, lo voy a hacer directamente y sin intermediarios”, cerró el ex-Olimpia y Nacional en la historia de la red social. Bareiro y River, a 9 puntos del puntero Vélez Sarsfield, tienen cuatro partidos para finalizar la temporada.

Lea más: José Florentín: de la rescisión a una final contra Vélez Sarsfield