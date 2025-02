Liverpool cede polémico empate, pero amplía su ventaja en la Premier

Los ‘Reds’, con 57 puntos, ampliaron así su colchón sobre el Arsenal (2º, 50 puntos), pero con la sensación de haber dejado escapar la victoria, tras encajar un gol en el 90+8. El árbitro Michael Oliver había adicionado solo cinco minutos, lo que provocó la protesta de los jugadores del Liverpool y su técnico Arne Slot, quien fue expulsado.

* Everton 2-Liverpool 2. Goles: 11′ Beto, 90+8′ James Tarkowski (E); 16′ Alexis Mac Allister, 73′ Mohamed Salah (L). Exp: 90+12′ Curti Jones (L) por agredir a Abdoulaye Doucouré (E), quien también vio la roja por burlarse de la hinchada rival. Ast: 39.280.

* Salah suma 22 goles y 14 asistencias en 24 partidos en la presente temporada de la Premier League.

* Posiciones: Liverpool 57 puntos, Arsenal 50, Nottingham 47, Chelsea 43, Manchester City 41, Newcastle 41, Bournemouth 40, Aston Villa 37.

Monagas espera por Cerro Porteño

El venezolano Monagas venció 2-0 al uruguayo Defensor Sporting el martes en Montevideo y se metió en la segunda fase de la Copa Libertadores-2025, en el cierre de una serie que mostró al equipo vinotinto muy superior al combinado charrúa. Monagas, que en el juego de ida también había ganado por 2-0, enfrentará al paraguayo Cerro Porteño en la segunda fase. El duelo de ida se disputará el jueves 20 de febrero en Maturín (19:00) y la revancha será el jueves 27 en la Nueva Olla (19:00).

* La primera fase de la Libertadores se cerrará hoy en Quito con el duelo entre el local El Nacional y Blooming (21:30). Una serie que lidera el equipo boliviano 3-2.

Barcelona-Atlético y Real Sociedad-Madrid

El Barcelona se enfrentará al Atlético de Madrid y el Real Madrid a la Real Sociedad en las semifinales de la Copa del Rey del fútbol español, según deparó el sorteo celebrado ayer. Programa de los partidos de ida.

Martes 25 de febrero: 17:30 Barcelona-Atlético Madrid, en el Estadio Olímpico de Montjüic. La revancha, el 2 abril en el Metropolitano de Madrid.

Miércoles 26: 17:30 Real Sociedad vs. Real Madrid, en Anoeta. La revancha, el 1 de abril en el Bernabéu.

* La final única se jugará el sábado 26 de abril en Sevilla, en el Estadio de La Cartuja.

José Florentín suma otro gol en Argentina

El mediocampista paraguayo José Florentín marcó el martes otro gol para Central Córdoba en el empate 3-3 con Barracas Central, por la 5ª jornada del torneo Apertura del fútbol argentino, en la que Boca Juniors derrotó por 2-0 a Independiente Rivadavia en la Bombonera.

Florentín, que venía de anotar en la victoria 2-0 sobre Newell’s, esta vez convirtió de cabeza en el minuto 62 para el 1-1 parcial. Central, que cedió el empate en tiempo de descuento, perdió el liderato del Grupo A y se quedó con 10 puntos, a uno de Estudiantes LP, que con Santiago Arzamendia le ganó 1-0 a Banfield. En otros partidos, Racing Club cayó 1-0 ante Tigre y Belgrano, con el arquero paraguayo Juan Espínola, ganó 2-0 a Aldosivi.

Alcohol, prohibido en el Mundial de Arabia

El embajador de Arabia Saudí en el Reino Unido, el príncipe Khalid bin Bandar bin Sultan Al Saud, confirmó que no se podrá consumir alcohol durante la Copa del Mundo en Arabia Saudí en 2034. En una entrevista con el canal de televisión LBC, el diplomático saudí señaló que no se permitirá el consumo de bebidas alcohólicas pese a la disputa del Mundial. “No, no, no habrá alcohol para nada. En estos momentos no permitimos el alcohol, pero se puede uno divertir mucho sin alcohol. No es 100 % necesario y si quieres beber cuando te hayas ido, adelante. Cada uno tiene su propia cultura”, aseguró el embajador. En 2022, Qatar avisó de la prohibición de beber alcohol en los estadios y en sus alrededores apenas dos días antes del comienzo del torneo, aunque este sí podía adquirirse en hoteles. Esta situación llevó a un problema con la marca de cervezas Budweiser, uno de los principales patrocinadores del evento, que tuvo que conformarse con sólo vender cerveza sin alcohol en los campos. EFE