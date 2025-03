Athletic-Roma y Manchester United-Real Sociedad, los destacados

El equipo de Ernesto Valverde necesita el calor de su afición para vencer a un equipo romano en crecimiento de la mano del veterano Claudio Ranieri. Los goles de Angeliño y del uzbeko Edor Schomurodov dieron la ventaja parcial a la Roma en el estadio Olímpico. El tanto de Iñaki Williams concede un respiro al Athletic, que juega con el aliciente de que la final del torneo se disputará en San Mamés.

Por su parte, la Real Sociedad tiene una misión aún más complicada: ganar al Manchester United en Old Trafford para pasar a cuartos, después de empatar a uno en Anoeta. El conjunto inglés no está en su mejor momento (14º en la Premier League) y la llegada al banquillo del portugués Ruben Amorim no ha supuesto un revulsivo, por lo que superar esta eliminatoria se antoja fundamental en el ambicioso proyecto del United.

* Programa de los partidos de vuelta (hoy):

14:45 Athletic Bilbao vs. Roma (ESPN). Ida: 1-2.

14:45 Eintracht Frankfurt vs. Ajax (ESPN3). Ida: 2-1.

14:45 Lazio vs. Viktoria Plzen (ESPN4). Ida: 2-1.

14:45 Olympiacos vs. Bodø/Glimt (ESPN5). Ida: 0-3.

17:00 Manchester United vs. Real Sociedad (ESPN). Ida: 1-1.

17:00 Tottenham Hotspur vs. AZ Alkmaar (ESPN3). Ida: 0-1.

17:00 Olympique Lyon vs. Steaua de Bucarest (ESPN4). Ida: 3-1.

17:00 Rangers -. Fenerbahce (ESPN5). Ida: 3-1.