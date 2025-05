Copa Sudamericana: Potosí recibe a Boston

Potosí y Boston tienen 4 puntos, y están por debajo del argentino Independiente que suma 6 puntos, y del Guaraní paraguayo que lidera la serie con 8 puntos a su favor.

Los demás juego de mañana: 19:00: Gremio vs. Godoy Cruz; 21:30: Unión vs. Mushuc Runa, Puerto Cabello vs. Melgar y Lanús vs. Vasco da Gama.

El miércoles sigue con: 19:00: Fluminense vs. Unión Española, Defensa y Justicia vs. Universidad Católica, Sportivo Luqueño vs. Atlético Grau; 21:30: Cruzeiro vs. Palestino, Cerro Largo vs. Vitória y América vs. Huracán.

El jueves cierran: Independiente vs. Guaraní, Racing vs. Corinthians, Mineiro vs. Caracas, Once Caldas vs. Gualberto Villarroel y Cienciano vs. Iquique.