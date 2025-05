Luis Enrique y Dembélé, los ultimos ajustes en el Allianz Arena

Después de que el Inter se ejercitase, el PSG saltó al campo del estadio del Bayern de Múnich para la última sesión antes del gran duelo en el que persigue la primera ‘orejona’ de su historia. Comenzó con un rondo en el círculo central, continuó con un ejercicio de posesión y finalizó con una rueda de disparos a puerta.

Fue durante el segundo ejercicio, el de posesión, cuando Luis Enrique se acercó a Dembelé para charlar con él durante cerca de un minuto, en una conversación informal y relajada que captó la atención de los presentes en el estadio alemán.

Lejos de enseñar sus cartas tan claramente como hizo Simone Inzaghi, entrenador del Inter, que colocó en un partido en dimensiones reducidas a su once de gala, previsiblemente el titular, Luis Enrique no desveló nada, aunque no se esperan cambios en un once liderado por el propio Dembele y ‘Kvara’ en ataque.

