Carlos Tevez a Matías Galarza: “tiene que tomar una decisión, el equipo no está para esperar”

Galarza, mediocampista y habitual convocado a la selección paraguaya, no sumó minutos en el debut y permaneció en el banco de suplentes. Su presencia en el equipo, al igual que la de Juan Carlos Portillo, está en medio de una disyuntiva debido a los fuertes rumores de una inminente transferencia a River Plate.

En este contexto, Carlos Tevez no se anduvo con rodeos y fue directo al punto sobre la situación de ambos futbolistas. “Con Juan Portillo desde que llegué creo que está con la cabeza totalmente en otro lado y lo respeto, y lo mismo pasa con Fonda (Matías Galarza), quien hoy solamente concentró, fue al banco, pero tiene que tomar una decisión, el equipo no está para esperar. Si quiere estar, bienvenido, si no quiere estar, va a ir para afuera”, sentenció el “Apache”, dejando en claro que la institución no tolerará indefiniciones.

Carlos Tevez y la situación de los jugadores que están cerca de llegar a River.



Mientras la presión crece en el seno del club cordobés, desde Argentina se asegura que ya existe un acuerdo verbal entre River Plate y ambos jugadores, Matías Galarza y Juan Carlos Portillo. No obstante, la operación aún requiere la definición entre los clubes para concretarse. Se estima que la transferencia de ambos futbolistas, por el 80% de sus pases, alcanzaría la suma de 11 millones de dólares.