Boca Juniors despide a excampeones Serna y Cascini

La medida se dio en medio de la fuerte crisis que vive Boca Juniors, que arrastra la peor racha de su historia con 11 partidos sin ganar.

La decisión del presidente Juan Román Riquelme apunta a introducir cambios en la conducción, aunque éste empieza a ver salpicada su imagen de ídolo por los pésimos resultados de Boca, que acumula varios fracasos en esta temporada.

Además, Riquelme nombró secretario técnico a otro integrante del disuelto Consejo, el exdelantero Marcelo Delgado, que oficiará como nexo entre el cuerpo técnico y la Comisión Directiva.

En un comunicado oficial, el club informó: “Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años” .

Luego de su salida, “Chicho# Serna expresó: “Me voy de Boca con la frente en alto. No me guardé nada, di lo mejor que tenía. Es un momento difícil. Me han ofrecido estar en otra área del club, pero tomé la decisión de no aceptar porque creo que no sería conveniente” .

Serna, de 57 años, fue un destacado mediocampista y jugó dos Mundiales con la selección de Colombia. En Boca lo hizo entre 1998 y 2002, durante el brillante ciclo del DT Carlos Bianchi, en el que ganó seis títulos, incluidas dos Copas Libertadores y una Intercontinental.

De su lado, Cascini actuó como volante en el Xeneize entre 2002 y 2005, cuando alzó cuatro coronas, entre ellas la Libertadores y la Intercontinental de 2003, en la que pateó el penal decisivo para la victoria contra el AC Milan. AFP