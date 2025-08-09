Fútbol Internacional

El Real Madrid asegura el futuro de Gonzalo García hasta 2030

El Real Madrid anunció la renovación de Gonzalo García por las próximas cinco temporadas, atando al prometedor jugador al club hasta el 30 de junio de 2030. Con esta firma, el merengue asegura la continuidad de uno de los talentos más destacados de su cantera, quien se incorporará de forma definitiva al primer equipo.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 16:53
Gonzalo García (21 años), prometedor delantero de Real Madrid.
Gonzalo García (21 años), prometedor delantero de Real Madrid.NurPhoto

García, que llegó a la “Casa Blanca” con apenas 10 años en 2014, completó un exitoso recorrido en las categorías inferiores. Su ascenso fue meteórico, debutando con el primer equipo en noviembre de 2023, en una temporada en la que el Madrid se coronaría campeón de la Liga.

Sus logros no terminan ahí. En la última temporada, el joven delantero se convirtió en el máximo goleador de la Primera Federación con 25 tantos, un hito que lo sitúa como el pichichi del Castilla con el mejor registro del siglo XXI en fase regular. Su talento trascendió fronteras en el reciente Mundial de Clubes, donde fue el máximo goleador del torneo y la FIFA lo incluyó en el once ideal.

Además, su historial con las categorías inferiores es brillante, destacando la consecución del triplete con el Juvenil A en la temporada 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones), así como la Copa del Rey de la temporada 2021-2022.

Fuente: Real Madrid C.F.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Enlace copiado