Destacada actuación de Espínola en Argentina

Newell’s Old Boys tuvo en sus filas a los paraguayos Juan Ángel Espínola y Carlos Gabriel “Cocoliso” González, mientras que Central Córdoba de Santiago del Estero fue capitaneado por José Ignacio Florentín, reemplazado en el segundo tiempo por lesión.

El partido, desarrollado en el estadio Marcelo Bielsa, popularmente conocido como Coloso del Parque, correspondió a la cuarta fecha de la Liga argentina y registró un marcador de 1-1.

El diario La Capital de Rosario otorgó la máxima calificación a Espínola, 8, con la siguiente descripción: “Tres tapadas tremendas en el segundo tiempo, ante dos potentes remates y un gran cabezazo, para evitar la derrota de Newell’s. La figura en su estreno como local”.

El experimentado Éver Banega también recibió calificación 8, mientras que el punta de lanza Carlos González, solo llegó a 4,5: “Chocó mucho con los defensores rivales. Cuando el equipo quedó con uno menos, quedó desconectado del resto. La buena fue la cortina que hizo en la previa del gol”, que convirtió Gonzalo Maroni, al minuto 85. La igualdad llegó al 90, a través de Gastón Verón.