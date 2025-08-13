Copa Centroamericana: San Miguelito recibe al Diriangén de Renzo Carballo

El conjunto panameño de San Miguelito, que igualó 1-1 como visitante ante el CSD Municipal guatemalteco en su debut, busca aprovechar la localía para sumar tres puntos y acercarse a la zona de clasificación.

El técnico del conjunto panameño, César Aguilar, contará con plantel completo, incluido Martín Ruiz, autor del gol en el primer partido, y el portero Marcos De León, decisivo con sus intervenciones.

En el torneo local, el Sporting viene de empatar 0-0 con un equipo alterno pues reservó a sus titulares para el compromiso internacional, el primero oficial ante un club nicaragüense.

El Diriangén, líder del Grupo B con cuatro puntos tras un empate y una victoria, llegó a Panamá con varios días de antelación para aclimatarse y con la mente puesta en sumar de a tres y acercarse a la clasificación a cuartos de final.

En su anterior partido, el Diriangén superó por 4-2 al CS Herediano costarricense.

El argentino José Giacone dirige a los “Caciques”, que tendrán disponible a toda su plantilla, y para este duelo cuenta con figuras como Junior Arteaga y el paraguayo Renzo Carballo, autor de dos goles ante Herediano.

El Diriangén, campeón del Apertura 2024 en Nicaragua, se medirá por tercera vez a un club panameño en la Copa Centroamericana. En los enfrentamientos anteriores suma una victoria y un empate.

El duelo será en el estadio Universitario, en Penonomé, Coclé, Panamá, a las 21:00, hora paraguaya.