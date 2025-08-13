Omar Alderete, feliz en su nueva casa

Omar Federico Alderete Fernández calificó el fichaje por el Sunderland como “un gran desafío” en su carrera, iniciada en Cerro Porteño.

“Siempre veo cada cambio como un desafío. Estoy muy feliz y estoy aquí para hacer cosas grandes y mantener al equipo en Premier League que es lo más importante”, dijo el paraguayo en declaraciones difundidas por su nuevo club.

“Llego a un equipo muy bueno y estoy muy contento con mi primera experiencia en esta liga. Este es un club histórico y, cuando me dijeron que existía esta oportunidad, no me lo pensé”, añadió.

El zaguero, de 28 años, viajó este lunes a Inglaterra para formalizar su contrato con el Sunderland, que se prolongará hasta 2029, y se convierte en la undécima incorporación del equipo este verano, en una lista que incluye entre otros al delantero español Marc Guiu, al excentrocampista del Arsenal Granit Xhaka y al exjugador del Atlético de Madrid Reinildo.

“Desde niño, y más en Sudamérica, se mira mucho la Premier.Siempre he soñado con jugar aquí. Espero dejar a mi país en lo más alto y hacerlo de la mejor manera para que vengan más paraguayos”, subrayó el futbolista de Ciudad del Este.

Surgido de las inferiores del Cerro Porteño asunceño, Alderete debutó profesionalmente en el conjunto azulgrana en 2016.

Posteriormente, saltó al fútbol argentino, donde militó en dos equipos: Gimnasia y Esgrima de La Plata y Huracán. En la temporada 2019-2020 dio el salto al balompié europeo, al fichar por el Basilea suizo.

Después militó en el Hertha Berlín alemán y en el Valencia español antes de recalar en el Getafe, donde jugó las tres últimas temporadas.

El futbolista paraguayo podría debutar el próximo sábado en el inicio de la Premier League, cuando su nuevo equipo reciba en casa al West Ham United. EFE