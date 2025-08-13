Omar Alderete en Sunderland: “Me emocioné mucho por venir”

Omar Alderete fue presentado hoy en el Sunderland AFC. La primera experiencia del futbolista paraguayo en la Premier League será en el regreso de los Gatos Negros a la máxima categoría del fútbol inglés. Procedente del Getafe de España, club en el que disputó 99 partidos, el canterano de Cerro Porteño firmó por cuatro temporadas.

Lea más: Sunderland AFC presentó oficialmente a Omar Alderete

“Me siento muy bien por fichar por este gran equipo, así que estoy muy contento. Tengo muchas ganas de empezar mi primera experiencia en la Premier League; es un gran reto para mí”, expresó Alderete en una entrevista publicada por el club en Youtube. El equipo, fundado el 17 de octubre de 1879, será el octavo en la carrera del defensor de 28 años.

Omar Alderete: “Me emocioné mucho por venir”

“Sé que es un club histórico, y cuando me dijeron que tenía una oportunidad, me emocioné mucho por venir”, mencionó Alderete sobre el Sunderland AFC, que conquistó la Primera División de Inglaterra en 1891-1892, 1892-1893, 1894-1895, 1901-1902, 1912-1913 y 1935-1936; la FA Cup en 1936-1937 y 1972-1973; y la Community Shield en 1936.