Sunderland AFC presentó oficialmente a Omar Alderete

Es oficial: Omar Alderete fue presentado en el Sunderland AFC. El futbolista paraguayo firmó por cuatro temporadas y jugará en la Premier League de Inglaterra. “Sunderland AFC se complace en anunciar el fichaje del defensa Omar Alderete, sujeto a la autorización internacional. El paraguayo firmó un contrato de cuatro años”, informó la institución en un comunicado.

Los Gatos Negros serán el octavo equipo de Alderete, quien debutó en Cerro Porteño y luego vistió las camisetas de Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán de Argentina; Basel de Suiza; Hertha Berlín de Alemania y, Valencia y Getafe de España. “El defensa vestirá la camiseta con el número 15”, añadió el club inglés, ascendido a la máxima categoría después de 8 años.

Omar Alderete: “Es un gran reto para mí”

“Me siento muy bien por fichar por este gran equipo, así que estoy muy contento. Tengo muchas ganas de empezar mi primera experiencia en la Premier League; es un gran reto para mí. Sé que es un club histórico, y cuando me dijeron que tenía una oportunidad, me emocioné mucho por venir”, mencionó Omar Alderete en una entrevista con el Sunderland AFC.

