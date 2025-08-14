Doblete de “Maurito” para Águila en la Copa Centroamericana Concacaf

El delantero paraguayo “Maurito” Caballero (30 años), abrió el marcador para su equipo a los 7 minutos y amplió la ventaja, que fue la definitiva, al minuto 21, para confirmar la victoria de Águila desde el primer periodo.
Lea más: Maurito Caballero, debut con gol triunfal en El Salvador
Con este triunfo, el primero en dos presentaciones, el cuadro de Maurito ocupa la tercera plaza del Grupo D, con tres puntos, por debajo de Olimpia y Xelajú MC, ambos con 6.
La jornada 4 pondrá al Club Deportivo Águila frente a Olimpia el próximo martes 19 del corriente, para cerrar la fase de grupos el miércoles 27 de agosto, frente al Real Estelí, buscando avanzar a la siguiente ronda del certamen.
