Doblete de “Maurito” para Águila en la Copa Centroamericana Concacaf

El futbolista compatriota Mauro Andrés Caballero Aguilera logró una doble conquista el martes para el Club Deportivo Águila de El Salvador, en el triunfo de su equipos 2-0 sobre el Club Deportivo Hércules, en la tercera ronda de la Copa Centroamericana Concacaf.