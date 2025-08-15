Duscher renunció, se presentó a entrenar y fue despedido por votación del plantel de Quilmes

El caos estalló cuando Duscher se encontró con que la práctica ya estaba siendo dirigida por una dupla técnica interina. Mientras el exentrenador de la selección paraguaya sub 20, pedía su ropa del club a los utileros, el presidente de la institución, Mateo Magadán, llegó al lugar. La discusión entre ambos se volvió tan intensa que casi llegan a los golpes, siendo separados por terceros.

En medio del tumulto, Duscher aseguró contar con el apoyo del plantel para continuar, una afirmación que el presidente negó de inmediato. Para resolver el conflicto, se tomó una decisión sin precedentes: someter la continuidad del técnico a una votación del propio equipo. Los jugadores de Quilmes, en duplas, escribieron su decisión en un papel. El resultado fue contundente: más votos negativos que positivos. De esta forma, se ratificó la salida de Duscher, poniendo fin a uno de los episodios más extraños en la historia reciente del club.