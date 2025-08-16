Fútbol Internacional

Vídeo: El gol de Gustavo Gómez en la goleada 4-0 del Palmeiras

Palmeiras goleó 4-0 a Universitario con un tanto de Gustavo Gómez. El futbolista paraguayo, que marcó historia en la Copa Libertadores, convirtió el primer gol.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 10:21
El paraguayo Gustavo Gómez, futbolista de Palmeiras, ejecuta un penal en el partido frente a Universitario por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental, en Lima, Perú. Paolo Aguilar

Palmeiras goleó 4-0 a Universitario en el Monumental de Lima por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. La victoria del Verdão fue con gol paraguayo: Gustavo Gómez, a los 7 minutos, convirtió el primer tanto con una definición de penal. El capitán del Alviverde y de la selección de Paraguay llegó a los 13 tantos en el certamen y es el defensor más goleador en la historia de la competencia.

El gol de Gustavo Gómez en la goleada de Palmeiras

