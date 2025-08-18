Thomas Müller elige a Andrés Cubas en su equipo soñado de fútbol 5

El delantero de 35 años, que se unió al club canadiense tras su paso por el Bayern Múnich, se rindió ante el talento y el “gran corazón” del mediocampista paraguayo. A la hora de armar su quinteto de ensueño, Müller no dudó en incluir a “El Motorcito” de la Albirroja.

El equipo de gala de Thomas Müller quedó conformado por: Brian White (delantero), su compañero en el Vancouver Whitecaps, Andrés Cubas (mediocampista), el paraguayo al que elogió, Manuel Neuer (arquero), su excompañero y leyenda del Bayern Múnich, Philipp Lahm (defensor), otra leyenda con la que compartió equipo en Alemania y Lionel Messi (delantero), el astro argentino que completa el equipo de fantasía.

Squad's looking spicy 🌶️ pic.twitter.com/r4tLgvFm0i — Major League Soccer (@MLS) August 15, 2025

El campeón del mundo en Brasil 2014 aún no ha debutado oficialmente con los Whitecaps. Su estreno podría ser este mismo domingo 17 de agosto, cuando el equipo reciba al Houston Dynamo por la fecha 27 de la MLS. El club canadiense buscará los tres puntos para acercarse al líder de la Conferencia Oeste, el San Diego FC.