Fútbol Internacional

Thomas Müller elige a Andrés Cubas en su equipo soñado de fútbol 5

La leyenda del fútbol alemán, Thomas Müller, ahora en el Vancouver Whitecaps de la MLS, sorprendió a todos al elegir su equipo ideal para un partido de fútbol 5. Entre varias figuras de talla mundial, destacó la inclusión del paraguayo Andrés Cubas, su actual compañero de equipo.

Por ABC Color
17 de agosto de 2025 - 16:16
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - AUGUST 14: German football player Thomas Müller speaks as he was introduced during a press conference at TELUS Garden on August 14, 2025 in Vancouver, British Columbia. Elizabeth Ruiz Ruiz/Getty Images/AFP (Photo by Elizabeth Ruiz Ruiz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
El delantero de 35 años, que se unió al club canadiense tras su paso por el Bayern Múnich, se rindió ante el talento y el “gran corazón” del mediocampista paraguayo. A la hora de armar su quinteto de ensueño, Müller no dudó en incluir a “El Motorcito” de la Albirroja.

El equipo de gala de Thomas Müller quedó conformado por: Brian White (delantero), su compañero en el Vancouver Whitecaps, Andrés Cubas (mediocampista), el paraguayo al que elogió, Manuel Neuer (arquero), su excompañero y leyenda del Bayern Múnich, Philipp Lahm (defensor), otra leyenda con la que compartió equipo en Alemania y Lionel Messi (delantero), el astro argentino que completa el equipo de fantasía.

El campeón del mundo en Brasil 2014 aún no ha debutado oficialmente con los Whitecaps. Su estreno podría ser este mismo domingo 17 de agosto, cuando el equipo reciba al Houston Dynamo por la fecha 27 de la MLS. El club canadiense buscará los tres puntos para acercarse al líder de la Conferencia Oeste, el San Diego FC.

