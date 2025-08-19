Salah, el mejor futbolista del año para el sindicato de futbolistas de Inglaterra

El egipcio se ha impuesto en las votaciones a Bruno Fernandes (Manchester United), Alexander Isak (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) y a su compañero en el Liverpool Alexis Mac Allister.
Salah marcó 29 goles y repartió 18 asistencias y se coronó con la segunda Premier League de su carrera, además de la Bota de Oro de la competición y ser elegido mejor jugador de la liga.
Mac Allister, en el once ideal
El argentino Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, ha sido incluido en el once ideal de la PFA. Mac Allister –campeón con Argentina en Qatar 2022– es uno de los cuatro jugadores del Liverpool que figuran en el once, junto a Salah, Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch.
