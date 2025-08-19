Fútbol Internacional

Salah, el mejor futbolista del año para el sindicato de futbolistas de Inglaterra

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, ha sido elegido por el sindicato de futbolistas de Inglaterra (PFA, por su sigla en inglés) mejor jugador de la Premier League la temporada pasada.

Por ABC Color
19 de agosto de 2025 - 18:40
Mohamed Salah, delantero del Liverpool, se llevó el premio al mejor jugador del año para la PFA.
El egipcio se ha impuesto en las votaciones a Bruno Fernandes (Manchester United), Alexander Isak (Newcastle United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal) y a su compañero en el Liverpool Alexis Mac Allister.

Salah marcó 29 goles y repartió 18 asistencias y se coronó con la segunda Premier League de su carrera, además de la Bota de Oro de la competición y ser elegido mejor jugador de la liga.

Mac Allister, en el once ideal

El argentino Alexis Mac Allister, centrocampista del Liverpool, ha sido incluido en el once ideal de la PFA. Mac Allister –campeón con Argentina en Qatar 2022– es uno de los cuatro jugadores del Liverpool que figuran en el once, junto a Salah, Virgil van Dijk y Ryan Gravenberch.

