El Bayern abre la Bundesliga ante el Leipzig como claro favorito al título

El Bayern Múnich, del colombiano Luis Díaz, abre este viernes la Bundesliga alemana con un partido en casa ante el RB Leipzig como claro favorito al título aunque con algunas dudas debido a lo corto de la plantilla que ha llevado a que algunos jugadores, Harry Kane y los capitanes Manuel Neuer y Joscha Kimmich, hayan expresado cierta preocupación.