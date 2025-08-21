El Bayern abre la Bundesliga ante el Leipzig como claro favorito al título

La frase clave la pronunció Kane, después del triunfo en la Supercopa ante el Stuttgart, cuando dijo que rara vez había jugado en un equipo con una plantilla tan pequeña. A él siguieron Neuer y Kimmich que afirmaron que esperaban que los responsables hicieran algún movimiento en el mercado de fichajes.
Con respecto a la temporada pasada se han marchado Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller y Joao Palihnha. A ello se agrega el hecho de que Jamal Musiala, tras una grave lesión, no volverá antes de finales de año. Contra el Leipzig, tampoco podrán estar Hiroki Hito ni Alphonso Davies, en rehabilitación tras sendas lesiones.
Lea más: City-Tottenham, el plato fuerte en la Premier
Frente a esa lista de salidas o ausencias están las llegadas de Luis Díaz, Tom Bischof y Jonathan Tah.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El Leipzig, por su parte, viene de una temporada desastrosa y se quedó fuera de todas las competiciones europeas por primera vez desde que ascendió a la primera categoría, en 2016.
La jornada continua el sábado con partidos destacados como el Bayer Leverkusen-Hoffenheim y el St.Pauli-Borussia Dortmund. El Leverkusen empieza su primera temporada tras la marcha de Xabi Alonso al Real Madrid. El equipo de las aspirinas ha perdido además a dos jugadores que fueron claves en las temporadas pasadas como Florian Wirtz y Jeremy Frimpong, ambos traspasados al Liverpool.
* Programa de la 1ª jornada de la Bundesliga. Viernes: 15:30 Bayern Múnich - Leipzig (ESPN).
Sábado: 10:30 Bayer Leverkusen - Hoffenheim (ESPN5); 10:30 Eintracht Frankfurt - Werder Bremen; 10:30 Friburgo - Augsburgo; 10:30 Unión Berlín - Stuttgart; 10:30 Heidenheim - Wolfsburgo; 13:30 St Pauli - Borussia Dortmund
Domingo: 10:30 Maguncia - Colonia; 12:30 Borussia Mönchengladbach - Hamburgo