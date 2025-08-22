Mundial de Clubes 2029: ¿En qué posición y con cuántos puntos están Olimpia, Libertad y Cerro Porteño?

El Mundial de Clubes empezó la cuenta regresiva para la edición 2029. La Conmebol tiene seis cupos para el certamen: cuatro para los campeones de la Copa Libertadores 2025, 2026, 2027 y 2028 y, dos para el Ránking de la FIFA. Este año, Olimpia, Cerro Porteño y Libertad disputaron la fase de grupos del torneo más importante de Sudamérica y sumaron puntos.

El Decano, eliminado en el cuadro principal de la competencia, logró 8 unidades, 3 por acceder a la etapa y 5 entre los seis encuentros que disputó (victoria 4-0 a San Antonio Bulo y empates 0-0 con Peñarol y 1-1 con Vélez Sarsfield). El Franjeado marcha vigésimo séptimo, superando solo a Barcelona de Guayaquil, Talleres, Sporting Cristal, Carabobo y Deportivo Táchira.

Mundial de Clubes 2029: Libertad, el mejor

El Gumarelo es el mejor ubicado entre los representantes del fútbol paraguayo. El Repollero de Sergio Aquino, eliminado por penales por River Plate de Matías Galarza, es décimo tercero con 17 puntos: 3 por jugar fase de grupos, 9 unidades en el cuadro principal, 3 por clasificar de ronda y 2 por los dos empates frente a Millonario en la serie de los 16 mejores.

El Ciclón está en el puesto 17 de la clasificación continental: el Ciclón de Diego Martínez, que dijo adiós a la competencia ante Estudiantes de Santiago Arzamendia, acumula 14 puntos: 3 por jugar fase de grupos, 7 unidades en el Grupo G (2 triunfos y 1 empate), 3 por avanzar a la siguiente instancia y 1 por la paridad 0-0 en la revancha contra el Pincha en la ciudad de La Plata.

Mundial de Clubes 2029: El top 10 del Ránking

Palmeiras lidera con 31 puntos. El Alviverde de Gustavo Gómez y Ramón Sosa es escoltado por Flamengo con 26; São Paulo de Damián Bobadilla, Racing de Richard Sánchez y Estudiantes de Santiago Arzamendia, todos con 25. Vélez Sarsfield con 24, River Plate de Matías Galarza y Liga de Quito con 23; Botafogo con 21 y Peñarol de Héctor Villalba con 20 cierran el top 10.

