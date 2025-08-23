El Minnesota United de la MLS presenta al paraguayo Alexis Fariña

El Minnesota United oficializó la contratación a través de sus canales digitales, confirmando que el préstamo proviene directamente de Cerro Porteño. El acuerdo también estipula una posible extensión de contrato por cuatro años si el club decide ejercer la opción de compra. Esta operación se concreta en un momento en que Fariña había perdido protagonismo en el primer equipo de Cerro Porteño, bajo la dirección técnica de Diego Martínez.

El Minnesota United se encuentra en un buen momento deportivo, ocupando la segunda posición en la Conferencia Oeste, solo por detrás de San Diego, una de las revelaciones de la temporada. Con esta incorporación, el club busca fortalecer su mediocampo y mejorar sus posibilidades de clasificar a la fase final del torneo.

90'+4 ✍️



The club has acquired 20-year-old midfielder Alexis Fariña on a 1-year loan from Paraguay's Club Cerro Porteño, with an option to purchase his contract. pic.twitter.com/F2e9GTbfNM — Minnesota United FC (@MNUFC) August 23, 2025

Fariña debutó en la máxima categoría paraguaya generando grandes expectativas y siendo considerado una promesa del “Ciclón”. Sin embargo, la falta de minutos en la última etapa de su club lo llevó a buscar continuidad en un nuevo entorno competitivo. La MLS le ofrece la oportunidad perfecta para recuperar su nivel y demostrar todo su potencial.

Con su llegada a Minnesota United, Alexis Fariña se convierte en el séptimo jugador paraguayo activo en la MLS. Comparte la liga con figuras destacadas como Miguel Almirón (Atlanta United), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps), Cristhian Paredes (Portland Timbers), Braian Ojeda (Real Salt Lake), Carlos Miguel Coronel (New York Red Bulls) y Gilberto Flores (Cincinnati).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy