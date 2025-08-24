Diego Duarte anota en la Primeira Liga de Portugal

El ariete paraguayo de 23 años anotó en el minuto 34 del primer tiempo para el 2-1 transitorio. El Braga llegó al empate final a los 87.

Duarte logró su primer tanto en su primer partido arrancando de titular con la escuadra del AVS Futebol, que así sumó su primer punto en el campeonato liderado por ahora por los poderosos Sporting Lisboa y FC Porto, con 9 puntos cada uno.

Duarte ha participado de los tres encuentros de la Liga con el AVS, donde tiene como compañero de equipo al zaguero paraguayo Leonardo Daniel Rivas. El ex Cerro Porteño disputó ayer su primer partido, arrancó de titular y fue sustituido a los 87.

En la próxima fecha, el AVS jugará de local ante el Famalicao, el sábado 30 de agosto (14:00).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Otro paraguayo actualmente en la Primera División del fútbol de Portugal es el zaguero Alan Núñez, quien juega en el CD Nacional de Madeira. En esta fecha, Núñez no entró en la convocatoria y su equipo perdió 1-4 ante el Sporting de Lisboa.