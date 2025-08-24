Fútbol Internacional

Diego Duarte anota en la Primeira Liga de Portugal

El delantero paraguayo Diego Duarte marcó este domingo el segundo gol para el AVS Futebol SAD, que sobre el final cedió un empate 2-2 en su visita al Sporting Braga en partido correspondiente a la tercera fecha de la Primeira Liga del fútbol de Portugal.

Por ABC Color
24 de agosto de 2025 - 18:51
Diego Duarte (arriba, primero de la derecha) y Daniel Rivas (abajo, segundo, de derecha a izquierda) fueron titulares este domingo en el equipo del AVS Futebol de la Primera División de Portugal.
El ariete paraguayo de 23 años anotó en el minuto 34 del primer tiempo para el 2-1 transitorio. El Braga llegó al empate final a los 87.

Duarte logró su primer tanto en su primer partido arrancando de titular con la escuadra del AVS Futebol, que así sumó su primer punto en el campeonato liderado por ahora por los poderosos Sporting Lisboa y FC Porto, con 9 puntos cada uno.

Duarte ha participado de los tres encuentros de la Liga con el AVS, donde tiene como compañero de equipo al zaguero paraguayo Leonardo Daniel Rivas. El ex Cerro Porteño disputó ayer su primer partido, arrancó de titular y fue sustituido a los 87.

En la próxima fecha, el AVS jugará de local ante el Famalicao, el sábado 30 de agosto (14:00).

Otro paraguayo actualmente en la Primera División del fútbol de Portugal es el zaguero Alan Núñez, quien juega en el CD Nacional de Madeira. En esta fecha, Núñez no entró en la convocatoria y su equipo perdió 1-4 ante el Sporting de Lisboa.

