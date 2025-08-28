Baleba se queda en el Brighton

Baleba, de 21 años, era el objetivo del United para completar su centro del campo, pero el equipo del portugués Rúben Amorim no llegó al precio que pedía el Brighton, que valoraba al futbolista por encima de los 100 millones de libras.

El entrenador de los 'Seagulls', Fabian Hürzeler, confirmó este jueves en rueda de prensa que el camerunés seguirá en el club cuando el próximo domingo acabe el mercado.

"Sí, si existe un número mayor que el 100 %, diría que es incluso mayor que eso. Esa es mi confianza en que se va a quedar", dijo Hürzeler.

La eliminación en la Copa de la Liga contra el Grimsby Town, de League Two, junto a las dos primeras jornadas de Premier League, saldadas con una derrota ante el Arsenal y un empate contra el Fulham, puede obligar a los 'Red Devils' a acudir al mercado antes de que cierre.

Sin embargo, para eso primero tendrán que salir Alejandro Garnacho, Jadon Sancho, Tyrell Malacia, Rasmus Hojlund, Antony y quizás también André Onana.