Campeón contra líder en Anfield, la crisis del United y la jornada en 5 focos

Derrotado en la primera jornada por 1-2 por el Cremonese, que no ganaba en terreno ‘rossonero’ desde 1925, el Milan está en alerta. Por el curso del que viene, que se quedó fuera de Europa, y por las dudas que presenta en el actual, necesitado de mucho más que un resultado.

La irregularidad desde hace meses del Milan, ahora dirigido por Massimiliano Allegri desde el principio de esta campaña, reducen la paciencia. Este viernes, la victoria es crucial con el Lecce, que empató en la primera cita en Génova (0-0).

Desde que Rubén Amorim asumió el cargo de entrenador, después de su impacto en el Sporting de Portugal, el Manchester United tan solo ha sumado 28 de los 87 puntos por los que han competido en la liga inglesa. Supone sólo un 32 por ciento.

En esta temporada, su inicio de un punto de seis posibles alimenta la preocupación, disparada por el ridículo en la Copa de la Liga inglesa en Grimsby ante un rival de cuarta categoría y que lo eliminó en los penaltis este miércoles. En la liga, a la derrota inicial contra el Arsenal (0-1), quizá excesiva para los méritos del United (más aparente en el juego que capaz de crear ocasiones claras), le ha seguido un empate con el Fulham. Es decimosexto. En Burnley es décimo.

Es el mejor partido del momento en la ‘Premier’. No hay comparación posible en la actualidad. El campeón, el Liverpool, contra el subcampeón de la pasada temporada, el Arsenal, que además es el líder actual después de dos jornadas con pleno de ambos equipos.

Una competencia por el poder, con más de 600 millones de euros gastados entre los dos en este mercado de verano, por ahora, y con una colección de futbolistas formidables en sus filas. Alisson, Van Dijk, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo, Wirtz o Ekitike contra Saliba, Timber, Calafiori, Zubimendi, Rice, Martinelli o Gyokeres. Saka es baja y Odergaard está en duda por una leve lesión en el hombro.

El Olympique Lyon domina la liga francesa, por encima del París Saint Germain y por delante de todos los demás, con un pleno de seis puntos, sin un solo gol en contra y sin margen de error para sostener la cima, entre la persecución no sólo del PSG, sino también del Toulouse y del renovado Estrasburgo, antes de un duelo de suma rivalidad y tensión.

Aunque no son de la misma ciudad, su enfrentamiento tiene todos los alicientes de un derbi, con el Marsella tres puntos por detrás en la clasificación, derrotado en la primera jornada y resurgido a trompicones en la segunda, con los goles de Pierre Emerick Aubameyang -dos- en el 5-2 al París FC y entre el futuro incierto de Adrien Rabiot, transferible, pero aún en el club.

El Barcelona pone a prueba su pleno de seis puntos en Vallecas contra el Rayo, un rival valiente, intenso, ambicioso, con compromiso europeo entre semana y con el recuerdo del duelo de la pasada campaña, cuando hizo sufrir al club azulgrana, que se impuso por 1-2 con goles de Pedri y Dani Olmo desde el minuto 60 en adelante.

El Barcelona también tiene reciente todo lo que le costó ganar en Valencia al Levante, con el que perdía por 2-0 y al que superó por 2-3 con un gol en el tiempo añadido en propia puerta. Dos avisos para el vigente campeón de LaLiga.