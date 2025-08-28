El Bayern visita su vecino Augsburgo, club dirigido por entrenador con raíces en Múnich

Para Wagner, que fue asistente de Julian Nagelsmann en la selección alemana, el Augsburgo es su primera experiencia como primer entrenador. En su debut logró una sorprendente victoria a domicilio ante el Friburgo, que era claro favorito, y ahora espera al Bayern con la idea de intentar otra sorpresa.

Wagner ha dicho que la fórmula es salir al campo en plan de "atacar todo lo que se mueva" para evitar que el Bayern se sienta demasiado cómodo en el campo para desplegar su juego de combinación.

El Bayern viene de golear al RB Leipzig por 6-0 en el primer partido, lo que ha sido visto como una demostración de fuerza a la que se sumó el hecho de que los equipos llamados a plantarle cara decepcionaron en la primera jornada.

El Leipzig fue la víctima directa de los bávaros, el Bayer Leverkusen perdió en casa ante el Hoffenheim y el Borussia Dortmund no pasó de un empate ante el St. Pauli.

El desarrollo de la primera jornada ha llevado incluso ya a felicitaciones irónicas al Bayern por el título de la temporada.

Sin embargo, y aunque el favoritismo del Bayern para el título es innegable, es claro que el equipo de Vincent Kompany también puede mostrar debilidades, como se vio en el partido de la Copa de Alemania ante el Wiesbaden, de la tercera categoría, en el que al final se impuso por 2-3, gracias a un gol del inglés Harry Kane en el tiempo de prolongación.

Otro aspecto es que la plantilla es corta, lo que puede llevar a problemas a medida que avance la temporada.

La pregunta es si hay algún equipo que esté en condiciones de dar el zarpazo si el Bayern tiene fases de debilidad. En la primera jornada, de los equipos que pueden considerarse en un espectro amplio de posibles candidatos, el único que cumplió fue el Eintracht Fráncfort, con una clara victoria por 4-1 ante el Werder Bremen.

Ahora, el Eintracht deberá visitar el sábado al Hoffenheim, el verdugo del Leverkusen en la primera jornada. El Borussia Dortmund recibirá al Union Berlín, que sorprendió al Stuttgart, y este recibirá en casa al Borussia Mönchengladbac.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Leipzig-Heidenheim, Werder Bremen-Bayer Leverkusen, Stuttgart-Borussia Mönchengladbach y Hoffenheim-Eintracht Fráncfort (15:30).

Wolfsburgo-Maguncia (15:30), Borussia Dortmund-Union Berlín (15:30) y Colonia-Friburgo (19:30)