El duelo entre Plaza Amador y San Francisco será el atractivo de la sexta fecha en Panamá

Ciudad de Panamá, 27 ago (EFE).– La primera jornada de los duelos interconferencias del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) tendrá como plato fuerte el enfrentamiento entre el CD Plaza Amador y San Francisco.