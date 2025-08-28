El Elche quiere prolongar su buen arranque ante un Levante obligado a despertar

El conjunto ilicitano ha ofrecido buenas sensaciones y puntuado ante dos equipos de la parte alta, mientras que el valenciano ha caído en sus dos compromisos, si bien tuvo opciones de sumar hasta los últimos instantes.

A pesar de las sensaciones opuestas de ambos equipos recién ascendidos en este inicio de competición, la realidad es que si el Levante es capaz de ganar en el Martínez Valero adelantará al Elche en la clasificación.

El Elche, en plena construcción de su plantilla, aparca la planificación en busca de tres puntos que le permitirían marcharse al parón en una situación idílica.

El entrenador del equipo, Eder Sarabia, dispone de toda su plantilla a excepción del extremo Yago de Santiago, en la recta final de su proceso de recuperación.

Entre los disponibles estará el último fichaje del Elche, el guardameta Iñaki Peña, si bien el técnico ha confirmado que el titular será el argentino Matías Dituro, al que elogió por su rendimiento en las dos primeras jornadas.

Sarabia siempre esconde alguna sorpresa en la alineación, aunque lo más probable es que repita el ataque si Rafa Mir se recupera plenamente de las molestias que ha sufrido en el tobillo durante la semana.

El Levante, que estará acompañado en Elche por unos 600 levantinistas, buscará sus primeros puntos del campeonato después de haber arrancado con dos derrotas. El denominador común en ambas fue que el gol en contra definitivo llegó en el minuto 91. Primero en Vitoria y la pasada semana ante el Barça, al que el equipo valenciano dominó hasta el descanso por 2-0.

El entrenador del Levante, Julián Calero, mantiene las bajas por lesión de Matturo, Arriaga y Koyalipou, mientras que Olasagasti ya está recuperado de una lesión muscular y el meta Ryan, llegado esta semana, podría estrenarse en la convocatoria.

En principio, no se esperan cambios en el once inicial de Calero, que también está pendiente del futuro de Carlos Álvarez, por quien en las últimas horas se ha interesado el Benfica luso, aunque el Levante le ha remitido a la cláusula de rescisión de 25 millones de euros.

Carlos Álvarez ha sido suplente en las dos primeras jornadas al arrastrar una pubalgia desde pretemporada y el entrenador madrileño explicó que cuenta con él, pero que no sabe todavía si lo hará desde el once inicial o en el banquillo.

Elche: Dituro; Álvaro Núñez, Affengruber, Bigas, Pétrot; Rodrigo Mendoza, Aguado, Febas, Germán Valera; Mir y Álvaro Rodríguez.

Levante: Pablo Campos, Toljan, Dela, Unai, Cabello, Manu Sánchez, Oriol, Pablo Martínez, Brugué o Carlos Álvarez, Iván Romero y Morales.

Árbitro: Pendiente de designación.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Puestos: Elche (12º, 2 puntos) y Levante (17º, 0 puntos)

El dato: El Levante nunca ha ganado al Elche en el Martínez Valero en un partido de Primera División.

Sarabia: "Los dos equipos tenemos mucho mérito por lo que hicimos la pasada temporada por cómo hemos comenzado la actual".

Calero: “Nos gustaría empezar a sumar para que no haya dudas”.

Altas: Iñaki Peña (reciente fichaje, Elche) y Olasagasti (Levante).

Bajas: Yago de Santiago (lesión/Elche) y Matturo, Arriaga y Koyalipou (lesión/Levante).

Dudas: Rafa Mir (molestias en el tobillo/Elche) y Ryan (recién fichado/Levante).