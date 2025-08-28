El Espanyol cede al central Pablo Ramón al Racing por una temporada

El futbolista, de 24 años, llegó al club catalán durante el pasado mercado de invierno, procedente del Real Madrid. Pablo Ramón se estaba recuperando de rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y debutó con el cuadro periquito esta pretemporada.

El Espanyol, de todos modos, ha considerado que la mejor opción para el jugador era sumar minutos lejos del RCDE Stadium. El club blanquiazul le deseó la mejor de las suertes en el plano profesional y personal.

La dirección deportiva, capitaneada por Fran Garagarza, desea tener la plantilla cerrada antes del partido de este domingo contra Osasuna en la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División).