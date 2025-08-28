'Flaco' López celebra su convocatoria a la selección argentina: "Ni en mis mejores sueños"

"Ni en mis mejores sueños lo habría imaginado, pero así es la vida, te sorprende y tengo que estar preparado para todos los retos que se me presenten", expresó en portugués el jugador, en declaraciones en los canales oficiales del Palmeiras, donde milita desde hace cuatro temporadas.

El delantero de 24 años destacó "el momento espectacular" que vive el equipo nacional argentino, vigente campeón del mundo, y expresó su felicidad por la oportunidad de "defender los colores de su país".

"No esperaba tener esta oportunidad, pero hoy ha llegado. Voy a defender los colores de mi país y creo que es el mayor sueño que tengo en el fútbol, así que estoy muy feliz de poder hacerlo realidad", comentó el argentino, que en el último tiempo se ganó un espacio en el once titular del técnico Abel Ferreira.

El 'Flaco' integra por primera vez en su carrera la lista definitiva de convocados a la selección argentina, que ya está clasificada a la cita mundialista aunque aún le queda medirse contra Venezuela en el Estadio Monumental, de Buenos Aires, y luego de visitante ante Ecuador.

Y lo hará junto a algunos de los nuevos convocados, como Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid que defiende la Albiceleste por segunda vez; y junto a otros más experimentados que llevaron al país a coronarse campeón del mundo en Catar, como Lionel Messi, Julián Álvarez y Rodrigo de Paul.

Con respecto a la primera nómina anunciada por el entrenador Lionel Scaloni diez días atrás, resalta la salida de Facundo Medina, de Olympique de Marsella francés, y de Ángel Correa, del Tigres mexicano.

Argentina está en la cima de las eliminatorias, con 35 puntos y diez de ventaja sobre Ecuador y Brasil, que están en segundo y tercer lugar respectivamente, también clasificadas.