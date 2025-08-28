Los 36 equipos de la Liga Europa 2025-2026 esperan rival en el sorteo de Mónaco

Después de cuatro series de eliminatorias a doble partido, que comenzaron el 10 de julio y finalizaron este 28 de agosto, los equipos conocerán a sus rivales (a partir de las 13:00 CET) de la primera fase que arrancará el 24 de septiembre. La final del torneo será el 20 de mayo de 2026 en el Beşiktaş Park de Estambul.
Los países con más equipos clasificados son Francia y Países Bajos con tres, seguidos de Inglaterra, España, Italia, Alemania, Austria, Escocia, Portugal, Grecia y Suiza con dos, mientras que el resto de representantes son de una única nación.
En Mónaco también se conocerán los enfrentamientos de la Liga Conferencia en lo que será un sorteo único, mientras que los calendarios con las fechas y horarios de los partidos se elaborarán posteriormente y se comunicarán el domingo 31 de agosto, tal y como detalló la UEFA.
-Países Bajos (3): Feyenord, Go Ahead Eagles, Utrecht
-Inglaterra (2): Aston Villa, Nottingham Forest
-República Checa (1): Viktoria Plzen