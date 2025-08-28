Los 36 equipos de la Liga Europa 2025-2026 esperan rival en el sorteo de Mónaco

Redacción deportes, 28 ago (EFE).- El sorteo de la primera fase de la Liga Europa se celebrará este viernes en el Forum Grimaldi de Mónaco tras la clasificación de los últimos 12 equipos que han superado la última ronda previa y que completan el cuadro de 36 conjuntos.