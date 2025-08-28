Pellegrini versus Valverde: un clásico de los banquillos con balance equilibrado

Se trata de dos entrenadores que han superado la barrera de los quinientos partidos dirigidos en LaLiga, en una clasificación histórica en la que el rojiblanco es cuarto (559) y el verdiblanco figura en sexta posición (525), superando al técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone (octavo), que acumula 516.

Pellegrini, que se ha medido con Valverde al frente de Villarreal, Real Madrid, Málaga y Betis, suma cinco victorias y otros tantos empates contra el preparador de origen extremeño, quien ha totalizado cuatro triunfos frente al chileno en sus etapas con el Athletic, el propio Villarreal, el Valencia y el Espanyol.

Los últimos seis encuentros entre ambos, desde que Ernesto Valverde volvió al Athletic en la campaña 2022-2023, han deparado un triunfo vizcaíno, tres empates (entre ellos, los dos de la temporada pasada, 1-1 en San Mamés y 2-2 en Benito Villamarín) y dos victorias del Betis, la última de ellas el 3-1 de la Liga 2023-2024, con goles de Cardoso, Yuri -en propia meta-, Chimy Ávila y el visitante Guruzeta.

La mayor goleada de la serie fue el 5-1 que el Valencia de Valverde le endosó en Mestalla al Málaga de Pellegrini en la temporada 2012-2013, cuando marcaron Soldado en dos ocasiones, Banega, Canales, Dani Parejo y el malaguista Julio Baptista en un encuentro que disputó el capitán el Betis, Isco Alarcón, hoy lesionado.

El Betis y el Athletic de Bilbao se miden en Sevilla este domingo, en partido correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español).