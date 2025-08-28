Fútbol Internacional

Urko González, nuevo jugador del Espanyol hasta 2030

Barcelona (España), 28 ago (EFE).- El centrocampista Urko González firmó este jueves por el Espanyol para las próximas cinco temporadas, según anunció el club catalán, después del acuerdo de traspaso con la Real Sociedad.

Por EFE
28 de agosto de 2025 - 09:40
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2320

El futbolista superó, por la mañana y sin problemas, la habitual revisión médica en la Clínica Corachán de Barcelona. Urko será presentado este jueves a las 13.00 horas (11.00 GMT) en el RCDE Stadium, junto al medio congoleño Charles Pickel.

Urko González llegó al Espanyol el curso pasado, aunque en calidad de cedido. El jugador, de 24 años, disputó 17 partidos, 16 de ellos en el once inicial, siendo uno de los más usados por el cuerpo técnico periquito.

La llegada del jugador, de 24 años, era una de las prioridades de la dirección deportiva, liderada por Fran Garagarza. Urko conoce el club, sus compañeros y el estilo de su entrenador, Manolo González, por lo que su adaptación debería ser rápida.

Enlace copiado